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"3 Mart’tan bugüne kadar İran’la 3 bin vagon ile 100 bin ton karşılıklı yük taşındı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan-Kazakistan-Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik dev trenin Kars’tan Gürcistan’a doğru hareket ettiğini bildirdi

İhlas Haber Ajansı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni nesil korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığını aktardı. Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak, insan temassız olarak demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rol üstlendiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke ticareti Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine tutularak demir yolunda önemli miktarda yük taşınıyor” diye konuştu.

Kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a yüklerin Bakü Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden ulaştırıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, BTK hattının açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en uzun trenin de Kars’tan yola çıktığını bildirdi.

''BU TREN , BAKÜ-TİFLİS-KARS HATTINDA ŞU ANA KADAR İŞLETİLEN EN UZUN TERN OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR''

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a kadar gidecek yükleri taşıyan trenin 82 konteynerden oluştuğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya’da üretilen ihraç malzemelerini taşıyan trenin 940 metre uzunluğunda olduğunun altını çizerek, şunları aktardı: "Bu tren, Bakü-Tiflis-Kars hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olma özelliğini taşıyor. Kars’tan hareket ederek ilk durağı olan Gürcistan’a doğru hareket etti. Hat üzerindeki diğer ülkelerde de yüklerini bırakarak 9 gün sonunda Özbekistan’a ulaşacak. Bu 9 günlük süreç içerisinde tüm yükleri ulaştırmış olacak. Yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle birçok ülke ihtiyaçlarını tedarik edemez oldu. Bu dev trenle, kardeş ülkelerimize Türk malı ürünlerle, ihtiyaçlarını da ulaştırmış olacağız. Trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme bulunuyor. Tabi ki, tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapılıyor."

''3 MART''TAN BUGÜNE KADAR İRAN'LA 3 BİN VAGON İLE 100 TON KARŞILIKLI YÜK TAŞINDI''

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanından sonra İran karayolu taşımacılığının durdurulduğunu, söz konusu karar sonrasında İran’ın ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra İran üzeri Asya ülkeleri ticaretinin de Bakü-Tiflis-Kars hattına kaydırıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Korona virüs gerekçesiyle, eşyaların ülke kara yolu geçişlerinde, sınırlama geldiği andan itibaren gerekli tedbirleri aldık. Bakü-Tiflis-Kars hattında seferlerin tekrar başlatıldığı 3 Mart’tan bugüne kadar İran ile karşılıklı yaklaşık 3 bin vagon ile 100 bin ton, Bakü-Tiflis-Kars hattından ise bin 350 vagon ile yaklaşık 55 bin ton taşıma yaptık” aktarımında bulundu.

Bugün 09:16 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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