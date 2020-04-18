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Tüm önlemlerimizi alıyor ve gelecek günlere hazırlanıyoruz

Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, aldıkları önlemleri ve pandemi süreci sonrası Tepe Home olarak hayata geçirecekleri planları anlattı
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Bu dönemde tüketicinin taleplerini bir süreliğine ertelediğinin altını çizen Levent Çapan “Dayanıklı tüketim malları pazarında görmeyi beklediğimiz tüketici talebi ortadan kaybolmadı, sadece ertelendi. Tüketicilerimiz de şu an yaşamakta olduğumuz pandemi döneminin bitiminin ardından gelecek süreçte planladıkları alışverişlerini yine gerçekleştiriyor olacaklar. Ama asıl önemli olan konu; şirketlerin proaktif hareket ederek gerekli önlemleri almaları ve bu yoğun ve ani talebi karşılayabilecek planlamaları önceden devreye sokmalarıdır. Tepe Home olarak termin sürelerini minimuma indireceğimiz ve müşterilerimizin taleplerini en etkin ve verimli şekilde karşılayabileceğimiz süreç yönetimi ve üretim planlamalarımızı şimdiden devreye soktuk. Tepe Home ürünlerini rakiplerinden ayıran en büyük farklar; pazarda doğru fiyatlarla pozisyon alması, yüksek standartlarda malzeme kullanarak kaliteli ürün sunabilmesi ve global trendleri yansıtan tasarımlarında çeşitlilik olmasıdır. Tepe Home markasını öne çıkaran özellikler ise 50 yıllık köklü geçmişi ile müşteri memnuniyetine öncelik veren, keyifli alışveriş deneyimi sunan ve pazarda ilklere imza atan güvenilir imajıdır. Bu gücümüzü daima kendimizle yarışarak ve daha iyisini yapmanın arayışında kullanmaya devam edeceğiz. Her şeyin normale dönmesini takiben de yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarımızı daha da hızlanarak sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

A-B-C PLANLARIMIZ HAZIR

Sektör de istihdamın sekteye uğramaması ve mağduriyet yaşanmaması için kriz planlamaları önerisinde de bulunan Çapan sözlerine şunları ekledi: “Kurumsal yapılanmamızın getirdiği bir gereklilik olarak, öngörülen krizlere karşı alternatif senaryolar üreterek her zaman A-B-C planlarımızı oluştururuz. Yaşadığımız bu dönem de geleceğe yönelik taşıdığı riskler nedeni ile aynı kategoride değerlendirilerek ilgili stratejik planlama süreçlerimizi yürütüyoruz.Hiçbir çalışanımızı mağdur etmemek adına kısa ve uzun vadeli kararlar alıyoruz. Öncelikle, sadece kriz döneminde değil her zaman, iş sağlığı ve güvenliği Bilkent Holding’in çatışı altında yer alan tüm grup şirketleri gibi Tepe Home’un da en önem verdiği kavramların başında geliyor. Bu alanda deneyimli, hazırlıklı ve öngörülü olmanın avantajını taşıyor ve gerekli tüm prosedürleri hayata geçiriyoruz. Bunun yarı sıra yarı zamanlı çalışma planına geçerek, tüm çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlama yönünde uygulamalarımızla herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçeceğimiz adımları atmaya devam ediyoruz.”

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