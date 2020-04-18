Bakanlık ifşa etti! İşte hileli ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, enerji içecekleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve baharatların yer aldığı 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

45 FİRMAYA AİT ÜRÜNLER KAMUOYUNA AÇIKLANDI

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

İşte o liste; kamuoyu-duyurusu.doc

''TÜKETİCİ BAŞVURULARI ÖNEM TAŞIYOR''



Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. '' Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.