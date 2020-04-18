Sokağa çıkma yasağı denetiminde uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerde bulundu. Kentin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, dışarıda bulunan kişilerin araçları durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağı ihlalinde bulunan kişilere idari para cezası uygulandı.
TEK TEK DURDURDULAR
D-100 Karayolu’nda yapılan uygulamalarda, sokağa çıkma yasağı kararı dışında bulunan ve işlerine gitmek isteyen kişilerin bulunduğu araçlar durduruldu. Denetim nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz