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Sokağa çıkma yasağı denetiminde uzun araç kuyrukları oluştu

İzmit'te, sokağı çıkma yasağından muaf olanların bulunduğu araçlar, polisin denetim yaptığı yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerde bulundu. Kentin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, dışarıda bulunan kişilerin araçları durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağı ihlalinde bulunan kişilere idari para cezası uygulandı. 

TEK TEK DURDURDULAR

D-100 Karayolu’nda yapılan uygulamalarda, sokağa çıkma yasağı kararı dışında bulunan ve işlerine gitmek isteyen kişilerin bulunduğu araçlar durduruldu. Denetim nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 

Bugün 10:33 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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