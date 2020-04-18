Bakan Koca'dan 7 hafta hesabı...

Bakan Koca, gerek tedavi gerekse vaka sayılarının düşüşe geçmesinin beklendiği ‘pik’ noktası (vaka sayısının en yüksek olduğu nokta) ve ‘plato’ yani yatay seyir çizmesiyle ilgili umut verici açıklamalarda bulundu:

“Sizden isteğim, hazır mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp, evinize taşımayın. Evinizde kalın, sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin kahramanlarıdır.

Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Filyasyon çalışmaları ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu. İstanbul’da 1200 araçlı ekip filyasyon için devrede. Türkiye’de toplam 4 bin 500 küsur araçlı kişi sahada. Bunu çok ciddi yapıyoruz.

TEDAVİDE OLUMLU SONUÇ

Temaslı veya semptomu olan vatandaşımız erken tedavi için mutlaka sağlık kuruluşlarımıza maskesine takarak gelmeli, bu tedaviyi erkenden alma çabası içinde olmalı... Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç oluşturduk. Tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük. Erken tedaviye başlayanlarda yoğun bakım oranı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatürreye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatürre oranlarını düşürmüştür.

REHAVETE KAPILMAYALIM

Önümüzdeki günler, bir dalgalanma olmazsa, bir hafta 10 gün içinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Ortalama dünya örnekleri ve Çin, Güney Kore ülkelerinden edindiğimiz bilgilere göre 2 hafta sonra plato olabileceğini, devamında 2-3 hafta içinde de düşeceğini düşünüyoruz. Bütün bunlar bizi rahatlatmamalıdır. Yeni bir dalga olmaması için vatandaşımız tedbirlerinden vazgeçmemelidir, biraz daha sabır diyoruz.”