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Gümrük vergisi sıfırlandı...

2019 yılında 9 milyon 827 bin tonla buğday ithalatında rekor kırılırken, bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyon ton buğday için gümrük vergisi sıfırlandı. Pirinç, mısır ve arpa ile birlikte bugünkü kararla gümrük vergisi sıfırlanan hububat miktarı 2,5 milyon ton oldu
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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2,5 milyon ton hububat ve 100 bin ton kuru baklagil ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı.

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda, geçen seneki karara atıfta bulunularak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne sıfır gümrük vergisiyle açılan kontenjanlar şöyle;“100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç.” oldu.

HUBUBAT FİYATLARINDA DA ARTIŞLAR OLDU

Türkiye 2019’da 3,7 milyar dolarlık hububat ve hububat ürünü ithal etmişti.Türkiye’nin 2019 yılındaki toplam buğday ithalatı 9 milyon 827 bin ton olmuştu. Corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülke hububat ihracatına sınırlamalar getirirken uluslararası hububat fiyatlarında da artışlar kaydedilmişti.

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