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Karaca: “Doğa öğrencileri, İTÜ deneyimlerinden yararlanacak”  

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Online Kariyer Günleri canlı yayınında İTÜ ETA Vakfı kuruluşu olan Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinden lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirirken başarının anahtarının iyi bir temel eğitim almaktan geçtiğini unutmayın. Kariyerinizi yetenek ve ilgilerinizin farkında olarak şekillendirin” dedi.İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ETA Vakfı kuruluşu olan Doğa Koleji’nin Lise Koordinatörü Sibel İzgiman’ın moderatörlüğünde, Türkiye genelindeki Doğa Koleji kampüslerinden lise öğrencileriyle Youtube canlı yayınında buluştu.

Üniversite yaşamında ve kariyer yolculuğunda başarının anahtarının iyi bir temel eğitim almak olduğunu vurgulayan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Doğa Koleji ile birlikte kocaman bir aile haline geldik. Doğa öğrencileri, İTÜ deneyimlerinden yararlanacak. İTÜ-Doğa ailesi olarak bir arada olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Yeni eğitim modellerimizle, İTÜ marka değeri ve deneyimlerinden Doğalı öğrencilerimizin yararlanması için ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İTÜ akademisyenleri, Doğa Koleji kampüslerinde dersler vermeye başladı. İlerleyen süreçte bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz” dedi.

“ZİHNİNİZİ SANAT VE SPORLA BESLEYİN”

Prof. Dr. Mehmet Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademik başarılarının yanında hobileri olan, bir müzik aleti çalan, sosyal yönü gelişmiş olan öğrenci profili, benim için başarılı öğrencidir. Evde geçirdiğiniz zaman zarfında derslerinizle ilgilenmenin yanında kişisel gelişiminize de önem verin. Bol bol film ve belgeseller izleyin, müzik dinleyin. Görsel hafızanızı zenginleştirin. Zihnimizin farklı aktivitelerle, sanatla ve sporla beslenmeye ihtiyacı var.” dedi.

Bugün 11:44 TSİ - Eğitim

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