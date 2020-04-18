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Özel bankalar için de zorunlu kılındı...

Hükümet tarafından uzunca bir süredir beklendiği kadar kredi vermedikleri için eleştirilen özel bankalar için düzenleme getirildi

İhlas Haber Ajansı
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Yeni tanımlanan "Aktif Rasyosu" kararına göre özel bankalar yüzde 100 oranını tutturmak için topladıkları mevduata göre daha fazla kredi ya da Hazine'ye borç vermek zorunda kalacak. Bazı bankalar hali hazırda Aktif Rasyosu kuralına uyarken, bazılarının uymadığı öğrenildi. Kurala uymayanlara ise ceza kesilecek.

BDDK TANIMLADI

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), bankaların daha fazla kredi vermesini zorunlu tutmak için “Aktif Rasyosu” adıyla yeni bir oran tanımladı. Aktif Rasyosu oranının aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100’ün, katılım bankaları için de yüzde yüzde 80’in altına inmemesine karar verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: ”5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93'üncü ile 43'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 1 Mayıs 2020'den başlamak üzere haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + (Menkul Kıymetler 0,75 ) + ( TCMB Swap 0,5 ) / TL Mevduat + ( YP Mevduat 1,25 ) formülünde; AR'ın pay kısmında yer verilen 'Krediler' kaleminin, takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını, 'Menkul Kıymetler' kaleminin, bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların toplam değerini, 'TCMB Swap' kaleminin, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB alış kurundan hesap edilen Türk lirası(TL) cinsinden toplam değerini ifade etmesine, AR'ın payda kısmında yer verilen 'TL Mevduat' kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını, 'YP Mevduat' kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para(YP) cinsinden mevduat/katılım fonu tutarı toplamını ifade etmesine karar verilmiştir."

Açıklamada; AR'ın her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesine, Kanunun 148'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 100'ün altında olan bankalar ve yüzde 80'in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.

TARİHİ BELLİ OLDU

Aktif Rasyosu hesaplama yöntemine göre bankaların yüzde 100 oranının üzerinde kalabilmesi için topladıkları mevduatın daha fazla bir kısmını kredi olarak vermeleri gerekiyor. Hükümet uzunca bir süredir özel bankaları kredi vermemekle eleştiriyordu. Kamu bankaları ise kredi musluklarını sonuna kadar açtı. Düzenleme 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere geçerli olacak.

Bugün 11:58 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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