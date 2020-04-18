İzmit Belediyesi Askıda Dayanışma artık ‘Online’

İzmit Belediyesinin koronavirüs sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik İzmit’te dayanışma gücünü arttıran projelerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce anlaşmalı mağazalara yerleştirilen askılarla ihtiyaç sahiplerine yönelik dayanışma ve yardımlaşma kampanyası olan ‘Askıda Dayanışma’ bundan böyle online olarak da yardım severlerin hizmetine sunuldu.

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE MARKETE GİDEMEYENLER

‘Dayanışma Askısı’ kampanyasında; marketlerdeki askılara yönelik bağış yapmak isteyen ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle markete gitmeye çekinen vatandaşlar bundan sonra internetten kendileri için alışveriş yaparken, ihtiyaç sahiplerine de yardımda bulunabilecek. Hem market alışverişlerinde hem online alışverişlerde askıya bırakılan gıdaların toplanarak muhafaza edilmesi ve ayrıştırılarak kolileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi, dayanışma kampanyasının lojistik merkezine dönüştürüldü.

VATANDAŞLAR ÜRÜNÜNÜ TAKİP EDEBİLECEK

Vatandaşların sanal market sitelerinde, bağış yapmak istenilen ürünleri satın aldıktan sonra, ‘Alıcı’ kısmına İzmit Belediyesi, teslimat adresine ise Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Yunus Emre Kültür Merkezi İzmit Dayanışma Koordine Merkezi İzmit/Kocaeli yazmaları yeterli olacak. Yapılan yardımlar ekiplerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken bağışların belediyeye ulaşıp ulaşmadığını, ürün ve tarih bilgileri, kişinin kendi bilgileriyle birlikte verildiği takdirde iletisim@izmit.bel.tr adresine mail atılarak teyit edilebilecek. Vatandaşlar detaylı bilgi almak için 0262 318 00 00 Numaralı Çağrı Merkezi ya da 05326442020 ve 05347924960 numaraları ile iletişime geçebilir.