Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:17 TSİ- Spor G: Bugün 12:24 TSİ

Nina İbriç: Fransa çok zor durumda

Kocaelispor efsanesi Senad İbriç (Yüksel)’in kızı, İzmit doğumlu olan ve bir dönem de Kocaelispor basketbol takımı forması giyen Ksenija İbriç (Nina), halen eşi ve çocuğuyla beraber Fransa’da yaşıyor

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Babası ve annesinin Karamürsel’de yaşaması nedeniyle şu zor salgın günlerinde endişe yaşayan Nina, Fransa’da durumun kötü olduğunu belirterek, soysam medya üzerinden mesaj gönderdi. “Herkese geçmiş olsun” diyen Nina, “Kendinize çok iyi bakın. Bu işi hafife almayın. Sokaklara çıkmayın. Burada olağanüstü hal ilan edildi. Hepimiz evlerimizdeyiz. Ailemi çok özledim” dedi. Nina’nın erkek kardeşi Damir de bu sene Malatyaspor’da teknik adam yardımcılığı yapmıştı. Nina, bir dönem gazetemizde de basketbol yazarlığı yapmıştı.

Bugün 12:17 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Voleybol medyasında sessizlik sürüyor mask
Voleybol medyasında sessizlik sürüyor
İnter maske dağıttı... mask
İnter maske dağıttı...
Üzülmez bırakmazsa... Selahaddin Dinçel ile devam mask
Üzülmez bırakmazsa... Selahaddin Dinçel ile devam
Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim... mask
Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim...
Müjde! Amatörler Haziran'da başlıyor mask
Müjde! Amatörler Haziran'da başlıyor
Amatör kulüplere maske yardımı... mask
Amatör kulüplere maske yardımı...
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor mask
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor

GALERİ

 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL