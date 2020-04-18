Nina İbriç: Fransa çok zor durumda

Babası ve annesinin Karamürsel’de yaşaması nedeniyle şu zor salgın günlerinde endişe yaşayan Nina, Fransa’da durumun kötü olduğunu belirterek, soysam medya üzerinden mesaj gönderdi. “Herkese geçmiş olsun” diyen Nina, “Kendinize çok iyi bakın. Bu işi hafife almayın. Sokaklara çıkmayın. Burada olağanüstü hal ilan edildi. Hepimiz evlerimizdeyiz. Ailemi çok özledim” dedi. Nina’nın erkek kardeşi Damir de bu sene Malatyaspor’da teknik adam yardımcılığı yapmıştı. Nina, bir dönem gazetemizde de basketbol yazarlığı yapmıştı.