Babası ve annesinin Karamürsel’de yaşaması nedeniyle şu zor salgın günlerinde endişe yaşayan Nina, Fransa’da durumun kötü olduğunu belirterek, soysam medya üzerinden mesaj gönderdi. “Herkese geçmiş olsun” diyen Nina, “Kendinize çok iyi bakın. Bu işi hafife almayın. Sokaklara çıkmayın. Burada olağanüstü hal ilan edildi. Hepimiz evlerimizdeyiz. Ailemi çok özledim” dedi. Nina’nın erkek kardeşi Damir de bu sene Malatyaspor’da teknik adam yardımcılığı yapmıştı. Nina, bir dönem gazetemizde de basketbol yazarlığı yapmıştı.
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Nina İbriç: Fransa çok zor durumda
Kocaelispor efsanesi Senad İbriç (Yüksel)’in kızı, İzmit doğumlu olan ve bir dönem de Kocaelispor basketbol takımı forması giyen Ksenija İbriç (Nina), halen eşi ve çocuğuyla beraber Fransa’da yaşıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz