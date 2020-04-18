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Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor

Kocaeli Kadın Platformu İzmit’te 9 katlı binanın çatısından atlayarak intihar eden 31 yaşındaki Semra Korkmaz ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Biz kadınlar bu intiharın aydınlatılmasını,  arkasında ki sebeplerin ortaya çıkartılmasını talep ediyoruz” ifadelerinde bulunuldu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz akşam İzmit’te meydana gelen olayda Semra Korkmaz (31) isimli kadın Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde bulunan 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmişti. Korkmaz’ın, geçen hafta eşiyle tartışınca ağabeyinin evine gittiği, kocasının bina önüne gelip, silahla havaya ateş ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan eşi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıkarken Semra Korkmaz intihardan önce eşiyle barışıp kendi evine gittiği öğrenildi. Çatıdan atlayan kadın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

“NASIL SERBEST BIRAKILABİLİYOR?”

Konuyla ilgili Kocaeli Kadın Platformu yazılı açıklama yaptı. Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Biz kadınlar bu intiharın aydınlatılmasını,arkasında ki sebeplerin ortaya çıkartılmasını talep ediyoruz. İntihara doğru giden sürece baktığımızda sistematik erkek şiddetinin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Hane önünde havaya ateş saçan koca nasıl oluyor da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılabiliyor? Böyle bir erkekle yaşamak istemeyen kadın nasıl bir şiddet sarmalı içerisinde kalmıştır ki ağabeyinin evine sığınmak durumunda kalmıştır? Eve dönme kararını almasında tehdit ve baskı görmüş müdür?

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Korona salgını sürecinde ev içi şiddetin arttığını, kadınların şiddeti önleme mekanizmalarına ulaşmakta güçlük çektiğini ve kendilerini yalnız hissettiklerini biliyoruz. Aileleri tarafından şiddet gördükleri evlere gönderildiklerini ve başka bir çıkar yol bulamadıkları için kendi canlarından vazgeçme noktasına gelebildiklerini de. Bizler kadına yönelik şiddetle mücadele araçlarında İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanununun işlevli olmasının ne kadar hayati olduğunun farkındayız. Eğer bu mekanizmalar işler olsaydı belki de Semra Korkmaz hayatta aramızda olacaktı. Kocaeli Kadın Platformu olarak bu intiharda sorumlular ortaya çıkartılıncaya kadar peşini bırakmayacak,  takipçisi olacağız.”

Bugün 12:25 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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