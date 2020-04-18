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Tesislerde sıkıntı yok

Sezon başı Körfez Belediyesi tarafından Kocaelispor’a tahsis edilen ve Yeşil Siyahlıların büyük yükünü çeken Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri her an takım işbaşı yapacakmış gibi hazır tutuluyor
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2.Başkan ve Basın Sözcüsü Murat Barış “Tesislerde herhangi bir sıkıntı yok, rutin temizliğimiz ve çim saha bakımınız sürüyor. Personelimizin nöbetleşe çalışmalara devam ederken, takım her an gelecekmiş gibi hazır durumda. İnşallah bu kabus el birliği sona erecek. Özlediğimiz ve gururlandığımız şampiyon Kocaelisporumuza en kısa zamanda kavuşacağız” dedi. Tesis Amiri Volkan Elmaser de çalışmaları bizzat yürütüyor. Çalışılırken de tüm hijyen kurallarına uyuluyor.

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