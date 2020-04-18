2.Başkan ve Basın Sözcüsü Murat Barış “Tesislerde herhangi bir sıkıntı yok, rutin temizliğimiz ve çim saha bakımınız sürüyor. Personelimizin nöbetleşe çalışmalara devam ederken, takım her an gelecekmiş gibi hazır durumda. İnşallah bu kabus el birliği sona erecek. Özlediğimiz ve gururlandığımız şampiyon Kocaelisporumuza en kısa zamanda kavuşacağız” dedi. Tesis Amiri Volkan Elmaser de çalışmaları bizzat yürütüyor. Çalışılırken de tüm hijyen kurallarına uyuluyor.
Bugün 12:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:46 TSİ
Tesislerde sıkıntı yok
Sezon başı Körfez Belediyesi tarafından Kocaelispor’a tahsis edilen ve Yeşil Siyahlıların büyük yükünü çeken Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri her an takım işbaşı yapacakmış gibi hazır tutuluyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz