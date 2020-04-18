Tesislerde sıkıntı yok

2.Başkan ve Basın Sözcüsü Murat Barış “Tesislerde herhangi bir sıkıntı yok, rutin temizliğimiz ve çim saha bakımınız sürüyor. Personelimizin nöbetleşe çalışmalara devam ederken, takım her an gelecekmiş gibi hazır durumda. İnşallah bu kabus el birliği sona erecek. Özlediğimiz ve gururlandığımız şampiyon Kocaelisporumuza en kısa zamanda kavuşacağız” dedi. Tesis Amiri Volkan Elmaser de çalışmaları bizzat yürütüyor. Çalışılırken de tüm hijyen kurallarına uyuluyor.