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Teşekkürler Falcao !..

Yaklaşık bir ay önce Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü’nün Korona virüs yasakları sebebiyle Türkiye’de bir ilk olarak başlattığı ve hızla yayılan ONLİNE spor ve cimnastik antrenmanları projesi, ülke spor gündemine otururken, ulusal basın yayın organlarına da konu oluyor
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Salgının başlamasıyla birlikte düzenli olarak kulüp antrenörlerinin kulübün resmi sosyal medya hesaplarından online olarak evinden çıkamayan çocuklara yaptırdığı çalışmalarla takdir toplayan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, kulüp başkanı ve baş antrenörü Tolga Havuç’un bizzat kendi yönettiği online spor ve cimnastik dersiyle Star TV’ye de konu oldu.

HAVUÇ AÇIKLAMA YAPTI

Star TV’de yayınlanan haberde evden spor yapan cimnastikçilere Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao’nun da katıldığı görülürken, etkinlik ülke genelinde de yankı uyandırdı. Kulüp Başkanı ve baş antrenör Tolga Havuç “Her ne sebeple olursak olalım, durmadan, yılmadan günümüzün şartlarını ve teknolojiyi kullanarak üyelerimize ve ülke sporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Radamel Falcao’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Kurucusu olduğum Kocaeli cimnastik ailesi olarak gururluyuz” dedi.

Bugün 12:46 TSİ - Spor

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