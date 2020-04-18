Teşekkürler Falcao !..

Salgının başlamasıyla birlikte düzenli olarak kulüp antrenörlerinin kulübün resmi sosyal medya hesaplarından online olarak evinden çıkamayan çocuklara yaptırdığı çalışmalarla takdir toplayan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, kulüp başkanı ve baş antrenörü Tolga Havuç’un bizzat kendi yönettiği online spor ve cimnastik dersiyle Star TV’ye de konu oldu.

HAVUÇ AÇIKLAMA YAPTI

Star TV’de yayınlanan haberde evden spor yapan cimnastikçilere Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao’nun da katıldığı görülürken, etkinlik ülke genelinde de yankı uyandırdı. Kulüp Başkanı ve baş antrenör Tolga Havuç “Her ne sebeple olursak olalım, durmadan, yılmadan günümüzün şartlarını ve teknolojiyi kullanarak üyelerimize ve ülke sporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Radamel Falcao’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Kurucusu olduğum Kocaeli cimnastik ailesi olarak gururluyuz” dedi.