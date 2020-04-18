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İzmit Belediyesi pazartesi günü ''mobil hattan'' hizmet verecek

İzmit Belediyesi telefon hatlarında gerçekleşecek olan dijital dönüşüm çalışması nedeniyle, kurumun çağrı merkezi hatları pazartesi günü hizmet veremeyecek. Vatandaşlar pazartesi günü 0532 166 4141 numaralı hattan ya da izmit.bel.tr adresinden belediyeye ulaşabilecek
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İzmit Belediyesi telefon hatlarında 20 Nisan 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan dijital dönüşüm çalışmaları nedeniyle, belediyenin 318 00 00 numaralı çağrı merkezi numarası hizmet veremeyecek. Bir günlük süre içinde vatandaşlar belediyenin whatsapp ihbar hattı olan 0532 166 4141 numaralı telefondan belediyeye ulaşabilecek. Ayrıca İzmit Belediyesi web sayfası olan izmit.bel.tr adresinden de, vatandaşlarımız taleplerini iletebilecek.

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