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Gençlerden gıda kolisi dağıtımına destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik bünyesinde çalışan 130 genç, gönüllü gıda kolisi dağıtımına destek oluyor

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Gıda ve hijyen kolisinin dağıtımı devam ederken ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik bünyesinde çalışan 130 genç gönüllü koli dağıtımına destek oluyor.

BÜYÜKAKIN TEŞEKKÜR ETTİ

Gıda ve hijyen kolisi dağıtımına yardım isteklerini bizzat kendileri Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkililerine ileten gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın teşekkür etti. Konula ilgili açıklama yapan Başkan Büyükakın, “130 gencimiz gönüllü olarak bizler de varız dedi. Bu bizi çok memnun etti. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz bize yeteriz diyerek ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugün 13:10 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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