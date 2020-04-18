Salgın günlerinde TUSAŞ çalışanlarına motivasyon dopingi

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), çalışanları için spordan sağlıklı beslenmeye, kişisel bakıma kadar pek çok alanda önemli etkinlikler düzenliyor. Sağlıklı yaşam alternatifi sunan sektör profesyonellerini tek çatı altında buluşturan TUSAŞ, çalışanlarına bugünlerde ihtiyaç duyabilecekleri tüm etkinlikleri ve merak edilen tüm konuları masaya yatırabilecekleri bir platform oluşturuyor.

''ÇOCUKLARIN BU SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE ATLATMASININ FORMÜLÜ POZİTİF EBEVEYNLİK''

Yaklaşık 350 kişinin izlediği TUSAŞ çalışanının katılımı ile düzenlenen ilk canlı yayın oturumu Pedagog Tansu Oskay’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Oskay, koronavirüsü döneminde çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oskay, çocukların bu süreci en iyi şekilde atlatmasının formülünün pozitif ebeveynlik olduğunu belirterek, izleyicilerden gelen sorular üzerine de şu tavsiyelerde bulundu: “Çocuklara koronavirüsü anlatırken dürüstlük çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Bunun aşısının da bulunduğu bir hastalık olduğu anlatılmalı. Bu dönemde ev içinde rutinler biraz esnetilmeli. Özellikle eğitimin evden yapıldığı bu dönemde öğretmen ile öğrencinin arasına girmemeye onlara özel alan yaratmaya özen göstermeliyiz. Çocuğumuzu öğretmene havale etmeliyiz. Bunun yanı sıra kurallar çocukları güvende hissettireceği için çok otoriter olmadan uyku vakti, yemek vakti düzenlemesi gibi aşırıya kaçmadan bazı kurallarımız olmalıdır.”

EVDE KARDİYO YAPARAK, FORMA GİRME ZAMANI

Sağlıklı yaşam ajansı Goodmarked’ın da destek sunduğu ilgiyle takip edilen oturumlar hız kesmeden devam edecek. 19 Nisan Pazar günü Akın Saatçi izleyicilerini Evde Kardiyo seansına bekliyor olacak. Canlı yayın olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, evde kardiyo yaparak nasıl kilo verileceği ve forma girileceği gözler önüne serilecek. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci ile 22 Nisan Çarşamba günü sağlıklı beslenme üzerine bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Keçeci, koronavirüse karşı bağışıklığımıza destek olacak besinlerden, evde kilomuzu korumanın yollarından ve sağlıklı besinlerden bahsedecek. 26 Nisan Pazar günü de TUSAŞ çalışanları, Şef Yağız İzgül’ün mutfağına konuk olacak. İzgül, birbirinden lezzetli tarifler paylaşacak. TUSAŞ’ın çalışanlarına yönelik düzenlenen program alanında uzman isimlerin katılımı ile devam edecek.