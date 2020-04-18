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Kocaeli sokağa çıkma yasağına uyuyor

Coronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kocaeli sessizliğe büründü. İzmit’te polis ekipleri hem sokaklarda hem de caddelerde denetim gerçekleştirdi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulandı. Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde bu gece 00.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı öncesinde ilk uygulanan yasak öncesi vatandaş yoğunluğuna benzer bir sahne yaşanmadı. Kocaeli’de dün akşam itibariyle güvenlik güçleri yoğun denetim gerçekleştirirken saat 21.00 itibariyle işletmelerin faaliyetlerine son verildi.

KOCAELİ YASAĞA UYDU

Yasağın başladığı saat itibariyle güvenlik güçleri kontrollerine devam etti.  İzmit’te hafta sonu yoğunlaşan kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve parkların boş olduğu ve vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Polis ekipleri ise hem kent merkezinde belirlenen noktalarda araç denetimi hem de normal zamanlarda yoğun olan noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Bugün 13:39 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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