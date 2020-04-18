Kocaeli sokağa çıkma yasağına uyuyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulandı. Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde bu gece 00.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı öncesinde ilk uygulanan yasak öncesi vatandaş yoğunluğuna benzer bir sahne yaşanmadı. Kocaeli’de dün akşam itibariyle güvenlik güçleri yoğun denetim gerçekleştirirken saat 21.00 itibariyle işletmelerin faaliyetlerine son verildi.
KOCAELİ YASAĞA UYDU
Yasağın başladığı saat itibariyle güvenlik güçleri kontrollerine devam etti. İzmit’te hafta sonu yoğunlaşan kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve parkların boş olduğu ve vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Polis ekipleri ise hem kent merkezinde belirlenen noktalarda araç denetimi hem de normal zamanlarda yoğun olan noktalarda denetim gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz