Kocaeli Tokatlılar Derneği’nden yardım kolisi

Kocaeli Tokatlılar Derneği, Coronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 80 koli gıda yardımında bulundu. Dernek, tedbirler kapsamında iş yerlerinin faaliyetlerinin durması sonucu işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Turan Şahin, “Ben de bu süreçte üzerime düşeni yapmak için elimden geldiği kadar karınca kararınca sorumluluklarımı yapmaya çalıştım. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünden dolayı işini ve aşını kaybetmiş ihtiyaç şahinlerine ulaşmaya çalıştım. Allah’ımın bizlere verdiği nimetleri bu zorlu günde ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak istedim Bu güne kadar elli haneye ulaşarak dostane kumanyalarımızı ulaştırdım” dedi.

“BİR TEK ADALETİ VAR”

“Toklar da açın halinden anlaması gerekiyor” diyen Şahin, “Bu korona virüsünün bir tek adaleti var oda zengin ve fakir ayırt etmiyor. Tabi ülkece zor durumdayız tam burada insanlığa iş düşüyor paylaşmasını bilmek gerekiyor. Artık toklar da açların halinden anlaması gerekiyor. Benim hep inandığım ve söylediğim şey şudur: bir insanın cebinin zenginliği boştur, insanın gönlü zengin olmalıdır diye düşünüyor ve söylüyorum. Tabi bu süreçte birçok iş adamımız birçok dostlarımızda hatırı sayılır kampanyalar ve destekler yürüttüler. Herkesin emeklerine, yüreklerine, gönlüne, sağlık kesesine bereket, Allah birlerini bin etsin” ifadelerinde bulundu.