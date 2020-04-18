Polis ekipleri tüm araçları durduruyor

Coronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle polis ekipleri denetimlerde bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler hem kentin araç trafiğinin oluştuğu noktalarda hem de ana yollarda denetim noktaları oluşturarak sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarıda bulunan kişileri durdurup tek tek kontrol etti.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

25 farklı denetim noktasında 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde yer yer kuyruklar oluşurken polis ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden bazı vatandaşlara da idari para cezası uyguladı. Yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanırken denetimler yasağın kalkacağı 19 Nisan saat 00:00’a kadar devam edeceği belirtildi.

Özgün Erbulan - Nuri Akçaharman