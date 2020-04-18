Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:19 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:22 TSİ

Demokrat Parti’de Gençlik Kolları Marmara Bölge Koordinatörlüğüne Emre Uvut getirildi.

Demokrat Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Koordinatörlüğüne Bursa’dan Emre Uvut getirildi. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını tamamlayan Uvut, tekstil sektöründe işletmecilik yapıyor.  Uvut aynı zamanda Bursa Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevini yürütüyor
mask

Marmara Bölge Koordinatörlüğüne getirilen Uvut yaptığı açıklamada; “Öncelikle bu önemli göreve beni layık görüp atamamı gerçekleştiren Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Berkay Güloğlu’na ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahim Özyurt’a teşekkürlerimi sunuyorum. Biz gençler olarak, artık bu ülkede sosyal, ekonomik ve kültürel olarak birçok şeyin değişmesini istiyoruz. Partimiz bu değişimi sağlayacak genç, dinamik ve üretken kadrolara sahip olmasıyla birlikte mevcut siyasi partiler arasında daha önceden bu değişimleri gerçekleştirebilmiş tecrübeye sahip olan tek partidir. Sorumluluklarımızın farkındayız. Demokrat kültürden bize kalan miras ve sahip olduğumuz enerjimiz ile milletimiz tarafından verilecek her göreve geçmişte hazır olduğumuz gibi bugün de hazır olduğumuzu belirtmek isterim. ” ifadelerini kullandı.

GÜLOĞLU: ''GENÇLİĞİ OLAN DAVALAR YIKILMAZ''

Atamaların ardından yaptığı açıklamada Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Berkay Güloğlu; “Bu dava ölmeyen bir dava, çünkü gençliği var. Gençliği olan davalar, gençliği olan siyasi partiler seçim de kaybetse, ihtilal da görse, siyasi yasakları da yaşasa hiçbir şekilde yıkılmaz. Çünkü her zaman arkasında onu tutup ayağa kaldıracak güçlü eller vardır. Yeni atanan bölge koordinatörlerimizi tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. El ele vererek, 81 köşesinden tutarak bu ülkeyi ayağa kaldıracağız, hep birlikte Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Gücümüz de, isteğimiz de, gayretimiz de yerindedir. Yolumuz açık olsun.” dedi.

Bugün 15:19 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Demokrat Parti’de Gençlik Kolları Marmara Bölge Koordinatörlüğüne Emre Uvut getirildi. mask
Demokrat Parti’de Gençlik Kolları Marmara Bölge Koordinatörlüğüne Emre Uvut getirildi.
"Aygün'ün koronayla mücadelesi üç maaşından birini bağışlamak" mask
"Aygün'ün koronayla mücadelesi üç maaşından birini bağışlamak"
Gelecek Partisi Karamürsel’e Avukat Boler Arslan atandı mask
Gelecek Partisi Karamürsel’e Avukat Boler Arslan atandı
Yıldızlı: Kadınların mağduriyeti göz ardı edildi mask
Yıldızlı: Kadınların mağduriyeti göz ardı edildi
Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi mask
Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi
Süleyman Soylu istifa etti mask
Süleyman Soylu istifa etti
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor mask
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor

GALERİ

 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL