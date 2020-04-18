Demokrat Parti’de Gençlik Kolları Marmara Bölge Koordinatörlüğüne Emre Uvut getirildi.

Marmara Bölge Koordinatörlüğüne getirilen Uvut yaptığı açıklamada; “Öncelikle bu önemli göreve beni layık görüp atamamı gerçekleştiren Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Berkay Güloğlu’na ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahim Özyurt’a teşekkürlerimi sunuyorum. Biz gençler olarak, artık bu ülkede sosyal, ekonomik ve kültürel olarak birçok şeyin değişmesini istiyoruz. Partimiz bu değişimi sağlayacak genç, dinamik ve üretken kadrolara sahip olmasıyla birlikte mevcut siyasi partiler arasında daha önceden bu değişimleri gerçekleştirebilmiş tecrübeye sahip olan tek partidir. Sorumluluklarımızın farkındayız. Demokrat kültürden bize kalan miras ve sahip olduğumuz enerjimiz ile milletimiz tarafından verilecek her göreve geçmişte hazır olduğumuz gibi bugün de hazır olduğumuzu belirtmek isterim. ” ifadelerini kullandı.

GÜLOĞLU: ''GENÇLİĞİ OLAN DAVALAR YIKILMAZ''

Atamaların ardından yaptığı açıklamada Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Berkay Güloğlu; “Bu dava ölmeyen bir dava, çünkü gençliği var. Gençliği olan davalar, gençliği olan siyasi partiler seçim de kaybetse, ihtilal da görse, siyasi yasakları da yaşasa hiçbir şekilde yıkılmaz. Çünkü her zaman arkasında onu tutup ayağa kaldıracak güçlü eller vardır. Yeni atanan bölge koordinatörlerimizi tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. El ele vererek, 81 köşesinden tutarak bu ülkeyi ayağa kaldıracağız, hep birlikte Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Gücümüz de, isteğimiz de, gayretimiz de yerindedir. Yolumuz açık olsun.” dedi.