Kurallara uymayan 185 kişiye para cezası kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde tüm yurtta 17 Nisan günü 15:00 ile 24:00 saatleri arasında “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Kocaeli’nde gerçekleştirilen uygulamaya 194 ekipte bin 87 personel katıldı. Uygulamada normal kontrollerin dışında Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve yasaklamalara vatandaşların uyup uymadıkları kontrol edildi. Kocaeli genelinde bin 392 iş yeri ve 3 bin 251 araç denetlenirken 5 bin 334 şahıs sorgulandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANANLAR UYGULAMAYA TAKILDI

Yapılan kontrol ve denetimlerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 106 kişiye, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 66 kişiye, belirlenen çalışma saatlerine uymayan 5 iş yerine ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 59 şahıs ile sosyal mesafe kuralına uymayan 12 işyerine idari para cezası uygulandı. Toplamda 185 şahıs, 59 araç sahibi ve 17 iş yerine para cezası uygulanırken 1 kişiye de adli işlem yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 17 kişi yakalandı.