Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:57 TSİ- Gündem G: Bugün 16:01 TSİ

İzmit Belediyesi vatandaşın ilaç ihtiyacını karşıladı

İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma süresi boyunca da görev başında. Bu kapsamda Tepeköy ve Akçakoca’da ilaç ihtiyacı olan vatandaşların çağrısına anında cevap veren ekipler vatandaşlara ihtiyacı olan ilaçları temin etti
mask

İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken sokağa çıkma yasağında da görevinin başında olarak vatandaşların her türlü ihtiyacına yanıt veriyor. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götüren ekipler ilaç ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını da eczanelerden temin ederek evlerine kadar ulaştırıyor. 

İLAÇ İHTİYAÇLARI ANINDA KARŞILANDI

Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında Tepeköy ve Akçakoca Mahallesi’nde ilaç ihtiyacı olan iki vatandaşın çağrısına hemen yanıt veren İzmit Belediyesi ekipleri gerekli olan ilaçları eczanelerden temin ederek vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı. Tepeköy Mahallesi’nde 80 yaşındaki babasının ilacının bittiğini yeni ilaç alınması gerektiğini ifade eden vatandaşında ilacı ekipler tarafından teminedildi. İzmit Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağında da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Bugün 15:57 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

erol demirbek - çıkan haberlere bakılırsa en iyi çalışan belediye izmit belediyesi galiba . tebrikler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 17:19
01

kartal41 - evyah yarın süleyman soylu müfettişleri yollar sen nasıl yardım edersin diye?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 16:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Dilovası Belediyesi'nden her eve ramazan kumanyası mask
Dilovası Belediyesi'nden her eve ramazan kumanyası
Omurganızı korumak için evde yapabileceğiniz 4 egzersiz mask
Omurganızı korumak için evde yapabileceğiniz 4 egzersiz
Büyükakın ‘’Evlerinde ölüme terk ediyorlar’’ mask
Büyükakın ‘’Evlerinde ölüme terk ediyorlar’’
Polis ekipleri tüm araçları durduruyor mask
Polis ekipleri tüm araçları durduruyor
Kocaeli Tokatlılar Derneği’nden yardım kolisi mask
Kocaeli Tokatlılar Derneği’nden yardım kolisi
Salgın günlerinde TUSAŞ çalışanlarına motivasyon dopingi mask
Salgın günlerinde TUSAŞ çalışanlarına motivasyon dopingi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor mask
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor

GALERİ

 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL