İzmit Belediyesi vatandaşın ilaç ihtiyacını karşıladı

İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken sokağa çıkma yasağında da görevinin başında olarak vatandaşların her türlü ihtiyacına yanıt veriyor. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götüren ekipler ilaç ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını da eczanelerden temin ederek evlerine kadar ulaştırıyor.

İLAÇ İHTİYAÇLARI ANINDA KARŞILANDI

Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında Tepeköy ve Akçakoca Mahallesi’nde ilaç ihtiyacı olan iki vatandaşın çağrısına hemen yanıt veren İzmit Belediyesi ekipleri gerekli olan ilaçları eczanelerden temin ederek vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı. Tepeköy Mahallesi’nde 80 yaşındaki babasının ilacının bittiğini yeni ilaç alınması gerektiğini ifade eden vatandaşında ilacı ekipler tarafından teminedildi. İzmit Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağında da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.