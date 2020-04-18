İzmit Belediyesi vatandaşın ilaç ihtiyacını karşıladı

İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken sokağa çıkma yasağında da görevinin başında olarak vatandaşların her türlü ihtiyacına yanıt veriyor. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götüren ekipler ilaç ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını da eczanelerden temin ederek evlerine kadar ulaştırıyor.
İLAÇ İHTİYAÇLARI ANINDA KARŞILANDI
Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında Tepeköy ve Akçakoca Mahallesi’nde ilaç ihtiyacı olan iki vatandaşın çağrısına hemen yanıt veren İzmit Belediyesi ekipleri gerekli olan ilaçları eczanelerden temin ederek vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı. Tepeköy Mahallesi’nde 80 yaşındaki babasının ilacının bittiğini yeni ilaç alınması gerektiğini ifade eden vatandaşında ilacı ekipler tarafından teminedildi. İzmit Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağında da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
erol demirbek - çıkan haberlere bakılırsa en iyi çalışan belediye izmit belediyesi galiba . tebrikler.
kartal41 - evyah yarın süleyman soylu müfettişleri yollar sen nasıl yardım edersin diye?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.