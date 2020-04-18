Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sonra cep telefonunu ve evde bulunan bazı değerli eşyaları alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.
BORCUMU İSTEDİM VERMEDİ SİNİRLENDİM
Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Şüpheli Recep Y. ve Recep Y.'den çalıntı eşyaları satın alan , Salih B. A., Mertcan M. ve Uğurcan M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin suçunu itiraf ederek ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi.
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Yorumlar
(4 )
Tekin 41 - SEN NASIL BIR ANANIN COCUGUSUN.!!!!!!!
sakaryalı babacan - amacın hırsızlık işte kadını hırsızlık icin oldurmusssun.hic oraya buraya kıvır ma boyle katilleri ibreti alem olsun diye gt kazıgı cakarak meydanlarda oldurecen bak bakalım bırdaha boyle olaylar oluyor mu.
Engin - İnsanlık denen kavram yok oldu
Gökten taş yağmıyor ise şükredelim
Özcan Gulsum - Böylelerini aynı sekilde gondercen öteki tarafa ibret olsun
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