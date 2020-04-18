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Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü!

İstanbul Bakırköy'de tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve  koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sonra cep telefonunu ve evde bulunan bazı değerli eşyaları alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

BORCUMU İSTEDİM VERMEDİ SİNİRLENDİM

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Şüpheli Recep Y. ve Recep Y.'den çalıntı eşyaları satın alan , Salih B. A., Mertcan M. ve Uğurcan M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin suçunu itiraf ederek ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi.

Bugün 16:14 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(4)
03

sakaryalı babacan - amacın hırsızlık işte kadını hırsızlık icin oldurmusssun.hic oraya buraya kıvır ma boyle katilleri ibreti alem olsun diye gt kazıgı cakarak meydanlarda oldurecen bak bakalım bırdaha boyle olaylar oluyor mu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 17:45
02

Engin - İnsanlık denen kavram yok oldu

Gökten taş yağmıyor ise şükredelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 17:22
01

Özcan Gulsum - Böylelerini aynı sekilde gondercen öteki tarafa ibret olsun

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 16:39
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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