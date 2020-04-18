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Sağlık Bakanı Sancaktepe'de yapılan hastaneyi kontrol etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılmakta olan hastane inşaatını kontrol etti
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Bakan Koca sosyal medyasından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı.'' Sancaktepe’deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432’si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek.'' dedi

İşte o paylaşım;

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