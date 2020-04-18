Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran çıkan haberler üzerine kendi sosyal medyasından doktorunun açıklamasını paylaşarak, ''Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim'' ifadesini kullandı.Durumunun kontrol altında olduğunu belirtten doktoru ise test yapıldığında negatif sonuç aldıklarını, emin olmak için bilgisayarlı tomografi ile analiz yapıldığını ve buzlu cam görüntüsü farketmelerinin üzerine gerekli tedavileri planlamış olup, kontrol altında takip edilmektedir ifadelerini kullandı.
Bugün 16:41 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:31 TSİ
Ömer Faruk Başaran'nın doktorundan açıklama...
Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Alper Gülebaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın COVİD-19 testi pozitif çıktı demişti.Ömer Faruk Başaran ise bugün kendi sosyal medyasından doktorunun açıklamasını paylaştı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - geçmiş olsun inşallah önemli bir durum yoktur . şifalar dilerim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.