Ömer Faruk Başaran'nın doktorundan açıklama...

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran çıkan haberler üzerine kendi sosyal medyasından doktorunun açıklamasını paylaşarak, ''Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim'' ifadesini kullandı.Durumunun kontrol altında olduğunu belirtten doktoru ise test yapıldığında negatif sonuç aldıklarını, emin olmak için bilgisayarlı tomografi ile analiz yapıldığını ve buzlu cam görüntüsü farketmelerinin üzerine gerekli tedavileri planlamış olup, kontrol altında takip edilmektedir ifadelerini kullandı.