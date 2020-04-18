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Ömer Faruk Başaran'nın doktorundan açıklama...

Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Alper Gülebaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın COVİD-19 testi pozitif çıktı demişti.Ömer Faruk Başaran ise bugün kendi sosyal medyasından doktorunun açıklamasını paylaştı
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Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran çıkan haberler üzerine kendi sosyal medyasından doktorunun açıklamasını paylaşarak, ''Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim'' ifadesini kullandı.Durumunun kontrol altında olduğunu belirtten doktoru ise test yapıldığında negatif sonuç aldıklarını, emin olmak için bilgisayarlı tomografi ile analiz yapıldığını ve buzlu cam görüntüsü farketmelerinin üzerine gerekli tedavileri planlamış olup, kontrol altında takip edilmektedir ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(1)
01

erol demirbek - geçmiş olsun inşallah önemli bir durum yoktur . şifalar dilerim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 17:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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