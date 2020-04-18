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İzmit Belediyesi’nden Bekirdere Meydanı’na dezenfeksiyon sis tüneli

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği Dezenfeksiyon Sis Tüneli’nin ikincisinin Bekirdere Meydanı’nda faaliyete geçtiğini açıkladı

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Koronavirüs ile mücadelede ilk günden bu yana kentte geniş önlemler alan İzmit Belediyesi, ikinci Dezenfeksiyon Sis Tüneli’ni Bekirdere Meydanı’na kurdu. Sokağa çıkmak durumunda kalan vatandaşların maskelerle içerisinde geçebildiği ve kıyafetlerine püskürtme işlemiyle dezenfekte sıvısı sıkan tünel İzmit Belediye Binası önünden sonra Bekirdere Meydanı’nda faaliyete geçti.

DEZENFEKSİYON SİS TÜNELLERİ YAYGINLAŞACAK

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Bekirdere Meydanı’nda kurulan Dezenfeksiyon Sis Tüneli’ne giderek incelemelerde bulundu. Dezenfeksiyon Sis Tünelleri’ni kentin birçok noktasında yaygınlaştıracakları şeklindeki açıklamasını hatırlatan Başkan Hürriyet, “İlk olarak deneme amacıyla belediye binası önüne kurmuştuk. Bugün de en yoğun noktalardan biri olan Bekirdere Mahallesi’ne kurduk” dedi.

DİĞER BÖLGELERDE ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Vatandaşların Dezenfeksiyon Sis Tünelleri’ni gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, Yenişehir, Alikahya, Kuruçeşme ve birçok bölgede daha kurulum çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Başkan Hürriyet, “Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bütün kaynaklarımızı vatandaşlarımızın sağlığını korumak, geçim kaynaklarını çoğaltmak için kullanıyoruz. Bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma ile atlatacağız” diye konuştu. 

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Yorumlar

(1)
01

Şeref Gülle - BRAVOOO BEN TAKDİR EDİYORUM ?????❤❤❤❤❤??????????????

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 17:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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