Kırmızı dolmuşlardan Büyükakın'a teşekkür

İzmit SS 6 No'lu Şehir İçi Dolmuş Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Timurçin Sevilmiş ,mübarek Ramazan ayı öncesi kendilerine gıda kolileri gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yönetim kurulu ve çalışanları adına teşekkür etti.

EVDE KALIN

Başkan Sevilmiş, " Ülkemiz ve dünyamız koronavirüs sebebiyle zor günlerden geçiyor. Bizlere el açan ve yardımlarını esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Lütfen bugünlerde evde kalın , mutlu kalın "dedi.