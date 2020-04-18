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Ünlü sunucu son durumu hakkında bilgi verdi!

Hastanede bir ay corona virüs tedavisi gördükten sonra taburcu edilen Teve2'deki 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, evinde geçirdiği 6'ncı gününde Instagram'da paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Mart ayında corona virüse yakalanan ve bir ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen sunucu Burak Akkul, ev karantinasına devam ediyor. Altı gündür evinde olan ve fizik tedavi süreci devam eden Akkul, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Instagram'dan son durumu hakkında bilgi veren Akkul, evde eşi ile birlikte istirahat ettiğini ve fizik tedavi gördüğünü aktardı.

"Evde 6. gün Merhaba. Yoğun bakımda üç hafta uyutuldum, servisteki bir hafta dahil bir aydır hastanedeydim. Şimdi Seda Akkul ile evde istirahat ve fizik tedaviyle geçiyor günler. (Fizik tedavimin sebebi, 20 gün uyuyan bedenin bazı uzuvlarındaki ağrı, güç ve denge kaybı) Yakın zamanda eski enerjime kavuşacağıma eminim."

"VARLIĞINIZI DERİNDEN HİSSETTİM"

"Bu süreçte binlerce yorum ve mesajda gönderdiğiniz güzel dilekler, dualarınız, tarifsiz mutlu etti beni. Belirtmek isterim ki bunları okumam cevaplamam mümkün değil (bu fotoğraf altına ve yine DM'ye yazacaklarınızı da tek tek okuyamam) Ama varlığınızı en derinden hissettim ve hissediyorum her zaman. Daha hızlı ve sık haberleşmek üzere."

NE OLMUŞTU? 

Teve2'de yayınlanan 'Çok Gezenti' isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz ay Covid-19 teşhisi konularak hastaneye kaldırılmıştı. Bir ay hastanede tedavisi yapılan ve yoğun bakımda kalan sunucu, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu.

Bugün 18:03 TSİ - Gündem

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