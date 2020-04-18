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İzmit Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar için görev başında

İzmit Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca da görev başında. Ekipler vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için görevini tüm hızıyla sürdürüyor
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Ülkenin 31 şehrinde dün gece itibariyle başlayan sokağa yasağa çıkma yasağının ardından, İzmit Belediyesi tüm tedbirlerini alarak vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını gece saatlerinden beri sürdürüyor. İzmit Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere hazır bekliyor olacak.

VATANDAŞIN ACİL İHTİYACI KARŞILANIYOR

Dayanışmaya, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde, İzmit Belediyesi tüm ekipleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmit Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. 

SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMIYOR

Sabah saatlerinden itibaren canla başla çalışan belediye ekipleri, kentte yaşayan hiçbir canlıyı es geçmiyor. Bir yandan vatandaşların ihtiyacı giderilirken, bir yandan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmalar sürüyor. Hayvan dostu İzmit Belediyesi, sokaktaki dostların aç kalmaması için de ekstra çaba harcıyor.

VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Salgının başından itibaren sahada olan ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Ekiplerimiz diğer günlerde olduğu gibi sokağa çıkmanın yasak olduğu hafta sonu boyunca da vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere hazır bekliyor. Birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışmayla bu süreci daha kolay atlatacağımızı düşünüyorum. Bu doğrultuda biz bu kentte yaşayan herkesin her zaman emrindeyiz ve her zaman olduğu gibi görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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