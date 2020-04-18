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Dilovası Belediyesi'nden her eve ramazan kumanyası

Dilovası Belediyesi yaklaşan Ramazan ayında her haneye ‘Ramazan kumanyası’ dağıtacak.
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Dilovası Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı için çalışmalarına başladı. Korona virüs nedeni ile toplu organizasyonların yapılmayacağı Ramazan ayında, ilçede ki her haneye belediye ekipleri tarafından gıda maddelerinden oluşan Ramazan kumanyası götürecek. Bu vesile ile salgın sebebiyle evlerinde kalan Dilovalılar’a destek sağlanırken, ilçedeki dayanışma da üst seviyeye taşınacak.

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ULAŞTIRILACAK

Dilovası Belediyesi hediye paketlerini hazırlarken, özel hijyen önlemleri alıyor. Öncelikle hediyelerin hazırlanacağı yeri dezenfekte edecek olan belediye, ardından ürünlerin her biri içinde bu işlemi tekrar edecek. Ürünlerin kolileme işleminin ardından ise üçüncü bir dezenfekte işlemi daha yapılacak. Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından yardım kolileri gönül rahatlığı ile hanelere ulaştırılmış olacak.

HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZ İLE BİRLİKTEYİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde korona salgınının tehdidi altında. Dilovalılar olarak bizler de herkes gibi elimizden geldiğince evde kal çağrılarına uyuyoruz. Hemşerilerimiz bu çağrıya uyarken bizler de onlara destek olmak, Ramazan ayının manevi iklimini onlarla paylaşmak ve kentimizin dayanışmasına katkı sunmak istedik. Belediye olarak her zaman vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Bu süreci de başarı ile tamamlayabilmek adına her zaman onların destekçisiyiz" dedi. Öte yandan, Ramazan kolilerinin içerisinde Başkan Şayir’in vatandaşa hitap ettiği bir de mektup yer aldığı belirtildi.

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