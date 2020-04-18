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Virüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, korona virüsü farkında olmadan ya da hafif geçirenlerdeki belirtileri açıkladı.
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Tüm dünyada korona virüsüyle mücadele devam ederken, ölü sayısındaki artış engellenemiyor. Öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısının da hayli fazla olduğu söyleniyor.

Bu yüzden başta ABD olmak üzere birçok ülkede bağışıklık kazanan kişileri tespit etmek için hastalığı hafif atlatanlara yönelik testler geliştiriliyor.

Sözcü'nün haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, bu konuda merak edilenleri şöyle anlattı.

– Covid-19'u hafif geçirip geçirmediğimizi nasıl anlarız? Böyle bir test yapılabiliyor mu?

Covid-19'u toplumda en yoğun 20-49 yaş grubu geçiriyor. Ancak bu grubun sadece yüzde 15-20'sinde hastaneye başvuracak şiddette belirtiler oluyor.

Hastalığı hafif belirtiler veya tamamen belirtisiz geçirenlerde bir hafta sonra antikor çıkmaya başlıyor ve 2 hafta sonra tespit edilebiliyor. Belirtisiz geçirenler, evinde pozitif çıkan bir hasta olduğu zaman yapılan taramalarda tespit ediliyor. Bu hastalarda antikor gelişip bağışıklık oluyor.

– Hafif geçirenlerde ne gibi belirtiler olur?

Bu kişilerdeki en önemli belirti halsizlik ve sırt ağrısı oluyor. Bununla birlikte daha az olmakla birlikte, öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler yaşanabiliyor.

– Bu kişilerin organlarında da hasar kalır mı?

Hafif geçirenlerde hasar hemen hemen hiç kalmıyor.

– Covid-19'u bir kez atlatan tekrar geçirebilir mi?

Bu soruya yanıt olarak teorik bilgilerimize dayanarak, “evet geçirebilir” diyoruz. 31 Aralık 2019'dan 15 Nisan 2020 tarihine kadar dünyada görülen 2 milyona yakın vakayla ilgili bilgilere baktığımızda; hastaların iyileştikten sonra yüzde 30 kadarında antikor tespit edilmiş.

Ancak bu antikorların düşük düzeyde olduğu görülüyor. Düşük düzey antikorun ne kadar virüsü yok edebilecek güce sahip olduğunu açıkçası bilmiyoruz.

Dolayısıyla bir kez geçirebilen tekrar geçirebilir düşüncesiyle hareket edilmeli ve salgın pandemi sınırında devam ettiği sürece sosyal mesafeye çok dikkat edilerek, diğer korunma önlemlerine de sıkı sıkıya uyulmalı. Şu anki bilgilerimiz teorik ve bir 6 ay daha hastalığın izlenmesi gerekiyor.

Bugün 18:20 TSİ - Gündem

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