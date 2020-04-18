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Bugün 18:25 TSİ- Spor G: Bugün 18:29 TSİ

Son dakika! Maçlar Haziran'da Antalya’da

TFF'den öğrenildiğine göre, 2.Lig ve 3.Lig maçlarının Antalya’da oynanmasına karar verildi.
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2.Lig ve 3.Lig maçlarının Antalya’da oynanmasına karar verildi. TFF’ye yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, Kocaelispor, Gölcükspor, Darıca ve Belediye Derince’nin ilimizi temsil ettiği 3.Lig 2. Ve 3.Grup maçları da Antalya’da oynanacak. Süper lig ve 1.lig maçları ise normal şekilde kendi statlarında devam edecek. Tüm maçlar seyircisiz olacak.

Bugün 18:25 TSİ - Spor

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Yorumlar

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