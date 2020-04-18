Son dakika! Maçlar Haziran'da Antalya’da

2.Lig ve 3.Lig maçlarının Antalya’da oynanmasına karar verildi. TFF’ye yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, Kocaelispor, Gölcükspor, Darıca ve Belediye Derince’nin ilimizi temsil ettiği 3.Lig 2. Ve 3.Grup maçları da Antalya’da oynanacak. Süper lig ve 1.lig maçları ise normal şekilde kendi statlarında devam edecek. Tüm maçlar seyircisiz olacak.