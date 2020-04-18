Akşam saatlerinde yoğunluk arttı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kocaeli yasağın ilk gününü evinde geçirdi. Yollarda ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tüm gün denetim gerçekleştirdi.

İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE YOĞUNLUK BAŞLADI

Sabah saatlerinde denetim nedeniyle yaşanan yoğunluk öğle saatlerinde azalırken iş çıkış saatinde yoğunluk tekrar başladı. Ekipler denetim noktalarında hem izin belgesini, hem maske kullanımını hem de araç içi sosyal mesafeyi denetliyor. Ayrıca ülke genelinde yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanırken denetimler yasağın kalkacağı 19 Nisan saat 00:00’a kadar devam edeceği belirtildi.

Özgün Erbulan-Nuri Akçaharman