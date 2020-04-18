'Klimaları koronavirüs için risk mi?' sorusunu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır" yanıtını verdi Prof. Dr. Ateş Kara, klimaların düzenli temizlenmesine dikkati çekerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım” ifadesini kullandı.