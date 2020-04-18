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HayatEveSığar uygulaması yayına başladı

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan HayatEveSığar adlı mobil uygulama, Android ve AppStore platformlarında yayına başladı. Uygulama ile sokakta karşılaşılan kişilerden sonradan pozitif çıkanlara dair bilgi gelecek
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Sağlık Bakanlığı  benzeri ilk olarak Güney Kore’de başlayan bir uygulamayı devreye soktu #HayatEveSığar Mobil Uygulaması Android ve App Store platformlarında kullanıcılara sunuldu.

POZİTİF BİRİYLE KARŞILAŞINCA UYARI GELECEK

Uygulama her gün kişinin sağlık bilgisini sorduğu gibi ailem bölümüne dahil edilen insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarı gönderecek. Yine uygulamadaki bir diğer özellik şöyle. Bluetooth’u açarak sokakta gezerken karşılaştığız insanlardan birisi daha sonra pozitif çıkarsa o kişiye sonradan şu gün şu saate pozitif birisiyle karşılaştınız diye uyarı gelecek.

UYGULAMA KİŞİYE RİSK PUANI VERECEK

Ayrıca yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa riski sıfırlayacak.

HASTA YOĞUNLUĞU DA GÖRÜLECEK

Uygulama ile bulunulan bölgedeki enfekte hasta yoğunluğu da görülebiliyor. Uygulamanın başarısı kişinin çevresinde ne kadar çok kişi de yüklü olduğuyla da alakalı. Bu nedenle herkesin çevresine yükletme konusunda yönlendirici olması isteniyor. Ayrıca  izolasyon altında bulunanların yüklemesi da önemli şartlardan biri. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacağı da belirtildi.

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