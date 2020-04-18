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Şampiyon Elif Derin yerinde duramıyor

Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Elif Doğa Derin vden çıkma yasağı nedeniyle bahçelerinde eğitimlerini sürdürüyor.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Ülkemizde de tüm spor faaliyetleri durdu. Evde kalmak zorunda olunan bu süreçte; Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir internet aracılığı ile sporcularına ulaşıyor. Antrenör, sporcu ve veli üçgeni ile sporcuların sağlığını, kondisyonlarını ve tekniklerini korumak için çalışmalar sürüyor.

ELİF DOĞA DERİN, NON-STOP

2019-2020 Sezonu’nda Buz Pateni Federasyonu’nun ShortTrack (Sürat Pateni) dalında yapmış olduğu iki müsabakada ve üç ayrı mesafede yapılan toplam 18 yarışmada 17 birincilik elde eden Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Elif Doğa Derin gururumuz oldu. Elif, evden çıkma yasağı nedeniyle bahçelerinde eğitimlerini sürdürürken,  en büyük destekçisi de babası oluyor. Elif “ODTÜ KYÖD Geliştirme Vakfı Okulu 4-A sınıfı öğrencisiyim. Bu süreçte öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Evde eğitimime ve sporuma devam ediyorum. Türkiye Şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanmaya gayret ediyorum” dedi.

KARADUMAN EĞİTİM VERİYOR

Elif daha sonra şunları söyledi: Antrenörümüz Cemre Karaduman whatsapp gurubumuzdan günlük programlarımızı yolluyor. Programa göre antrenmanlarımı yapıp, videolarını hocamıza gönderiyoruz. O da çalışmalarımı değerlendirip, bana dönüş yapıyor. Yine antrenörüm Mülkinaz Bıyık hocam da benimle sürekli irtibat kurarak, antrenmanlarımı düzenli yapmam konusunda gayretlendirip, değerlendirmelerde bulunuyor. Onların desteğini hissetmek beni motive ediyor. Tabii ki diğer destekçilerim bu sporu bana tanıştıran, sevdiren Ata Yetişken hocam, annem Gülcan Derin ve babam Hakan Derin’dir. Antrenörlerime ve aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En kısa zamanda bu sürecin bitmesini ve arkadaşlarım ile buzda kaymayı istiyorum. Lütfen herkes Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın önerilerine uysun.

Bugün 20:01 TSİ - Spor

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