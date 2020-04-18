'Amatöre sürekli gelir' önergesi yeniden gündemde

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile bir sohbet gerçekleştirdik. Murat Aydın çalışmalarına evinde devam ediyor. Tam 8 ansiklopediyi yüklenip eve getirmiş, üzerinde çalışıyor. Değişik projeler üzerinde de duruyor. Öncelikle, 40 yıl önce Rıza Sümer'in verdiği soru önergesi ile yeni teklif hazırlıyor. Bu önerge üzerinde çalışıyor ve güncelliyor. Amatör kulüplerin sürekli gelir sahibi olabilmesinin yolunu açmaya çalışmış, ama sonuç alınmamış, askıda kalmış.

YENİDEN GÜNDEME ALDI…

Aydın “O konuda ben şimdi bu öneri için çalışma yapıyorum. Bu çalışma sonrasında bir şeyler derleyip, meclisin gündemine gelmesine çalışacağım. Bu günlerde de tekrar gördük ki, amatör futbolun ayakta durabilmesi için mutlaka sürekli bir gelir elde etmesi gerekiyor. Şu anda bütün yıldız dediğimiz futbolcular, unutulmamalı ki, amatör kümelerden yetişiyor. Merih Demiral kentimizden en somut ve en taze örnektir. Bu olaydan sonra, salgının bitmesiyle birlikte, amatör kulüplerimize ülke çapında yeniden bir yapı kazandırmak gerekiyor. Bununla ilgili hazırladığınız projeyi ve çalışmaları federasyonumuza soracağım ve takipçisi olacağım. Böylece kulüplerimiz de belediyeler veya diğer kurumlara bağlı kalmaktan kurtulabilir. Sürekli gelir sahibi olur. Kendi özerkliğini ilan eder” diyor.

AİLEMİZDEN AYRI KALIYORUZ

Aydın, bu süreçte neler yaptığıyla ilgili açıklamalarını sürdürürken “Biz spor ailesi olarak, sürekli, yıl boyunca ailemizden ayrı kalıyoruz. Maçları takip ediyoruz, deplasmanlara gidiyoruz. İşimizin başında gece gündüz durmaya çalışıyoruz. 7/24 çalışıyoruz desem yalan olmaz. Bu arada yine 55 yaş üstü yönetici başkanı ağabeylerimizi arıyoruz, onların halini hatırını soruyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz. Bu arada ücretsiz maske de dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Toplantılarımızı da on line olarak yapacağız, bunun da altyapısını hazırlıyoruz. Yakında hizmete girmesi için mücadele ediyoruz” diyor. Murat Aydın sözlerini şöyle tamamlıyor: Devletimizin yaptığı çalışmaları konusunda da Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız, sağlık bakanımız, sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz ve diğer kamu personelimiz, olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Bizler de elimizden geldiği kadar destekçi olmaya çalışıyoruz. Güçlü bir Sivil Toplum Örgütüyüz. Duyarlı davranıyoruz ve hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten spor ailemiz içerisinde çok sayıda sağlık çalışanı var. Onlarla sürekli irtibat kuruyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu günler olağanüstü birlik ve beraberlik günleridir. El ele verme günleridir. Onun için de kesinlikle kimseyi yalnız bırakmamak gerekiyor. İnşallah kısa sürede bu salgından kurtulacağız. Ligi haziran ayında başlatacağız. Bunun başka bir açıklaması yok, ama durum da ortada. Kimse önünü göremiyor. İngiltere Premier Ligi’nden tutun da en ücra köşedeki liglere kadar hiçbir şeyin kesin bir durumu yok. Onun için bizler de haziran ayına öngörüyoruz. TFF’mizin verdiği bilgiler neticesinde bu kararları alıyoruz. Bakanımız da bu konuda gereken açıklamayı yapacaktır. Federasyon başkanımız zaten haziran ayını işaret etti. Hatta 12 Haziran diye tarih bile verdi, ama dediğim gibi o gün de şartları neler olur bilemeyiz. Sabredeceğiz ve lütfen evimizden çıkmayacağız. Hastalarımıza ve ailelerine tekrar geçmiş olsun diyorum, ölenlerimize de başsağlığı diliyorum.