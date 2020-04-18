Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün ikizleri her yerde dikkat çekiyor ve başarılarıyla da otoritelerin takibinde bulunuyor. Buse ve Sude Dağdelen Körfezli iki kızımız. İkisi de stoper. İkisi de Tüpraş Ortaokulu’nda okuyordu, ikisi de Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’ne geçti ve U17 milli takımına davet edildi. Bu sene kesin Dünya Şampiyonu olmaya hazırlanırken, maçların tatil edilmesi sonrasında mağdur olan ikizler, umutlarını gelecek yıla bıraktı. Dev fizikleriyle herkesin adeta maskotu haline gelen ikizler, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, Avrupa kulüplerinin bile takibine girmiş durumda bulunuyor. 2003 doğumlu ikizler halen evlerinde derslerini takip ederken ortak bir çağrıda bulunarak “Lütfen evde kalın. Kendi sağlığınız ve bizim sağlığımız için kurallara uyalım” diyerek kampanyaya on line katıldılar.
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Milli ikiz kulelerden “Evde kal” çağrısı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün ikizleri her yerde dikkat çekiyor ve başarılarıyla da otoritelerin takibinde bulunuyor.
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz