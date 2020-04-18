Bakan Koca son sayıyı açıkladı!

Corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan Bakan Koca, bir gün içinde 40 bin 520 kişiye daha test uygulandığını duyurdu. Verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte vaka sayısı da 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu. İyileşen hasta sayısı ise bin 822 olarak gerçekleşerek, toplamda 10 bin 453 oldu. Yoğun bakımda hasta sayısı bin 894 olurken, entübe edilen hasta sayısı bin 54 olarak gerçekleşti. Corona virüsü salgının ortaya çıkışından bugüne kadar 598 bin 933 kişiye test yapıldı.