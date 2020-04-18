Corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan Bakan Koca, bir gün içinde 40 bin 520 kişiye daha test uygulandığını duyurdu. Verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte vaka sayısı da 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu. İyileşen hasta sayısı ise bin 822 olarak gerçekleşerek, toplamda 10 bin 453 oldu. Yoğun bakımda hasta sayısı bin 894 olurken, entübe edilen hasta sayısı bin 54 olarak gerçekleşti. Corona virüsü salgının ortaya çıkışından bugüne kadar 598 bin 933 kişiye test yapıldı.
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Bakan Koca son sayıyı açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı bin 890'a yükseldi.
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz