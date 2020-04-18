Dikkat! Sabah 10'dan önce sakın tüketmeyin...

Tereyağlı ekmek

Kahvaltıda yağ tüketimi büyük bir faktör oynar. Ancak burada dikkat etmeniz gereken sabahları hangi yağı tüketmenizdir. Tereyağı, vitaminleri işlemenize yardımcı olan bir besindir ancak çok fazla doymuş yağ içerir, bu da kalbinize zarar verebilir ve kilo almanıza neden olur. Bu yüzden sabah 10'dan önce tereyağını azaltmanız vücudunuz için faydalı olacaktır.

Bunun yerine saf fıstık ezmesi tüketin

Tereyağı yerine katkısız, saf fıstık ezmesi tüketmeniz gün boyunca daha az aç hissetmenize yardımcı olacaktır. Fıstık ezmezi açlığı düzenleyen bir horman olan peptit üretimini artırıyor ve daha zinde hissetmenizi sağlıyor.

Kahvaltılık gevrekler

En popüler kahvaltılık tahıllar arasında bulunan kahvaltı gevrekleri çok pratik olmasına rağmen çok miktarda şeker içerir. Bu durum daha fazla kalori tüketimine sebep olacaktır.

Bunun yerine yulaf ezmesi tüketin

Şekerli kahvaltılık gevrekler yerine, sağlıklı lif içeren ve neredeyse hiç şeker içermeyen ev yapımı yulaf ezmesi yiyin. Yulaf ezmesi gün içerisinde şeker isteğinizi de bastıracaktır ve yorgun hissetmenizi önleyecektir.

Pankek veya hazır kurabiyeler

Sabah evden aceleyle çıktığınız da pratik olması için çantanıza attığınız donmuş hazır pankek, waffle ya dakurabiye çok fazla karbonhidrat içerir. Özellikle sabah 10'dan önce bu tür besinleri yemeniz gün boyunca aç hissetmenize neden olacaktır.

Bunun yerine yüksek lifli besinler tercih edin

Şekerli, trans yağlı karbonhidrat yemek yerine evde hazırladığınız yüksek lifli ve kepekli besinleri tercih edin. Örneğin hazır pankek yerine kepekli bir tost hazırlayabilir ya da yüksek lifli krepler hazırlayabilirsiniz.

Yağsız yoğurt

Yağsız yoğurt kahvaltı için en yaygın alternatiflerden biridir. Ancak yağsız yoğurt az protein ve şeker içerir.

Bunun yerine tam yağlı yoğurt tercih edin

Yapılan çalışmalara göre sabahları tam yağlı yoğurt tüketmek kilo vermenize yardımcı oluyor. Yağsız yoğurda göre daha fazla protein içeriyor bu da gün boyunca daha az aç hissetmenize yardımcı oluyor.

Hazır veya sıkma meyve suyu

Hazır aldığınız ya da evde kendiniz sıktığınız meyve suları bol miktarda şeker içerir ve lif miktarı neredeyse hiç yoktur. Bunun dışında ağzımıza aldığımız bir lokmayı, çokça yani uzun süre çiğnediğimiz de hem sindirimi ağızda başlatmış oluruz hem de her çiğnemede dilimizdeki tat alıcıları sayesinde beynimize sürekli tat duygusu göndermiş oluruz. Bu nedenle güne sıvı tüketmek yerine besinleri çiğneyerek başlamak önemlidir.

Bunun yerine meyvenin kendisini tüketin

Sabahları güne meyve yiyerek başlamak sindirim sisteminize iyi gelecektir ve vücudunuzu aktif bir hale getirecektir.