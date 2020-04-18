Albayrak: Esnafa toplam 10 milyar 836 milyonluk destek yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa ve sanayiciye verilen desteklere ilişkin bir açıklamada bulundu. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" dedi.