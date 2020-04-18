Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa ve sanayiciye verilen desteklere ilişkin bir açıklamada bulundu. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" dedi.
Dün 21:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 21:36 TSİ
Albayrak: Esnafa toplam 10 milyar 836 milyonluk destek yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa toplam 10 milyar 836 milyon sanayiciye ise 59 milyar 62 milyon TL destek yapıldığını duyurdu.
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Yorumlar
(2 )
Ak - Borç verdiniz yani.En iyi bildiğiniz işi yaptımız borçlandırdınız
erol demirbek - esnafa 10 milyar iş adamına 56 milyar sade vatandaş işçiye ne kaldı ?
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