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Albayrak: Esnafa toplam 10 milyar 836 milyonluk destek yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa toplam 10 milyar 836 milyon sanayiciye ise 59 milyar 62 milyon TL destek yapıldığını duyurdu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa ve sanayiciye verilen desteklere ilişkin bir açıklamada bulundu. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Ak - Borç verdiniz yani.En iyi bildiğiniz işi yaptımız borçlandırdınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 00:35
01

erol demirbek - esnafa 10 milyar iş adamına 56 milyar sade vatandaş işçiye ne kaldı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 22:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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