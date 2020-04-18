İzmit Belediyesi'nden işitme engellilere özel maske

İzmit Belediyesi, Covid-19 koronavirüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni yöntemler geliştirerek, üretmeye ve ulaştırmaya devam ediyor. Daha önce binlerce steril maske, siperli maske, bone ve önlük üreterek sağlık çalışanları başta olmak üzere, dağıtımlarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, şimdi de işitme engelli vatandaşlara özel maske üretti.
DUDAK OKUMA İMKÂNI VERİYOR
Üreten belediye parolasıyla bundan önce olduğu gibi, koronavirüsle mücadelede de üretime öncelik veren İzmit Belediyesi, Başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde bu kez işitme engelli vatandaşlar için özel maske üretti. Ağız kısmı şeffaf olan maske sayesinde, işitme engelli vatandaşlar dudak okuma yoluyla iletişim kurabilecek. Üretimi süren özel maskeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz