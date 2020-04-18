1 milyon lirayı bağışlayacak

Hiç para vermedi denen Hüseyin Üzülmez, şu ana kadar şahsi olarak en az 1 milyon lira para harcadı. Bu paraları bir şekilde buldu ve kulübe verdi. Tabii ki borç olarak. Hüseyin Üzülmez bu parayı almayacak, kulübe bağışlayacak. Yönetim ve bir başkan olarak yapması gereken de bu. Yani bir kulüpte başkansanız, bu paraları hibe edeceksiniz. Hüseyin Üzülmez de yakışanı ve doğru olanı yapıyor.