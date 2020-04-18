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Dün 22:09 TSİ- Spor G: Dün 22:14 TSİ

1 milyon lirayı bağışlayacak

Bunu da bizden duymuş olun. Başkan Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’a verdiği 1 milyon lirayı bağışlayacak

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
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Hiç para vermedi denen Hüseyin Üzülmez, şu ana kadar şahsi olarak en az 1 milyon lira para harcadı. Bu paraları bir şekilde buldu ve kulübe verdi. Tabii ki borç olarak. Hüseyin Üzülmez bu parayı almayacak, kulübe bağışlayacak. Yönetim ve bir başkan olarak yapması gereken de bu. Yani bir kulüpte başkansanız, bu paraları hibe edeceksiniz. Hüseyin Üzülmez de yakışanı ve doğru olanı yapıyor.

Dün 22:09 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(1)
01

Toros - Kimse kimse ye bedava bir şey vermez. Kimbilir ne tahütler aldı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 00:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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