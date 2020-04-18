Kulüpler Dinçel’in peşinde !..

Dinçer'in taliplisi fazla. 3.Lig 2.Grup’ta ligler bitmeden tam 14 puan fark atan lider Kocaelispor’un rekortmen teknik adamı Dinçel, Kocaelispor ile yeni sezonda da devam etmeye hazırlanırken. Yine de cazip teklifler alıyor. Kırşehir’den sonra Kocaelispor ile de süper başarıyı yakalayan teknik adamı kulüpler rahat bırakmıyor. Selahattin Dinçel'in taliplerine rağmen Kocaelispor’da kalmak yönünde isteği olduğu da biliniyor.