Kocaelispor’da şampiyonluk primi 1 milyon lira olarak belirlenirken, isteyen diğer kurum ve kuruluşlar, şampiyonluk sonunda ekstra prim verebilecekler. Ligin bitimine 5 maç kala en yakın rakibine 14 puan fark atan Kocaelispor, galibiyet alır almaz şampiyonluğunu ilan edecek. Kalan maçların ilki ise Fatsa ile Antalya’da oynanacak.