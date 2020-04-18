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Şampiyonluk primi 1 milyon lira

Kocaelispor'da şampiyonluk primi 1 milyon lira olarak belirlendi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
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Kocaelispor’da şampiyonluk primi 1 milyon lira olarak belirlenirken, isteyen diğer kurum ve kuruluşlar, şampiyonluk sonunda ekstra prim verebilecekler. Ligin bitimine 5 maç kala en yakın rakibine 14 puan fark atan Kocaelispor, galibiyet alır almaz şampiyonluğunu ilan edecek. Kalan maçların ilki ise Fatsa ile Antalya’da oynanacak.

Bugün 22:20 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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