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Büyükşehir 'bayrak' iddialarını yalanladı

İzmit Belediyesi tarafından asılan bayrakların Büyükşehir Belediyesi tarafından indirildiğine dair iddiayı Büyükşehir yalandı
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Büyükşehir, bayrakların indirildiği iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İzmit Belediyesi tarafından asılan bayrakların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından indirildiğine ilişkin basına ve sosyal medyaya kasıtlı şekilde servis edilen bilgiler tamamen gerçek dışıdır. İzmti Belediyesi'nce asılan bayrakların indirilmesi bir yana, yürüyüş yolu ve ana caddeler gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarına asılan bayraklar dahi yerinde durmaktadır. Kurumları temsil yetkisi bulunmayan çalışlanlar arasında yaşanan tekil bir vaka üzerinden algı yaratmak ve siyasi rant peşine düşmek, içinden geçtiğimiz sürecin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu süreçte, ilgilileri devlet ciddiyetiyle bağdaşır tutum içinde olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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