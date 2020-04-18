Büyükşehir, bayrakların indirildiği iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İzmit Belediyesi tarafından asılan bayrakların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından indirildiğine ilişkin basına ve sosyal medyaya kasıtlı şekilde servis edilen bilgiler tamamen gerçek dışıdır. İzmti Belediyesi'nce asılan bayrakların indirilmesi bir yana, yürüyüş yolu ve ana caddeler gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarına asılan bayraklar dahi yerinde durmaktadır. Kurumları temsil yetkisi bulunmayan çalışlanlar arasında yaşanan tekil bir vaka üzerinden algı yaratmak ve siyasi rant peşine düşmek, içinden geçtiğimiz sürecin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu süreçte, ilgilileri devlet ciddiyetiyle bağdaşır tutum içinde olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bugün 22:31 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 22:43 TSİ
Büyükşehir 'bayrak' iddialarını yalanladı
İzmit Belediyesi tarafından asılan bayrakların Büyükşehir Belediyesi tarafından indirildiğine dair iddiayı Büyükşehir yalandı
SATILIK DAİRE
Başiskele’de 4+1, 170 m2 sıfır bahçe dubleksi 279.000 TL0534 2547515
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
SATIŞ TEMSİLCİSİ ARANIYOR
- Fabrika teknik kimyasallarında - Satış pazarlama tecrübesi olan - B Sınıfı ehliyete sahip - Bayan satış temsilcisi aranıyor. Maaş + Prİm +...0532 486 16 06 MİA LİMİTED ŞİRKETİ
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz