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Kandıra Belediyesi'nden 'Şehitler Haftası'nda anlamlı program

Kandıra Belediyesi tarafından “Şehitler Haftası” ve koronavirüs salgınında yaşamını yitirenler için online Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.
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Kandıra Belediyesi tarafından 14-20 Nisan tarihleri arasında icra edilen ‘Şehitler Haftası’ ve korona virüs salgınında yaşamını yitirenler vatandaşlar için Kuran tilaveti yapıldı ve dua edildi. Kandıra Belediyesi Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezinde icra edilen programda vatandaşların yoğun takipleriyle gerçekleşti.

VATANDAŞLAR CANLI TAKİP ETTİ

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan tilaveti, vatandaşlar canlı yayına bağlanarak takip etti. Yüzlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından yapılan duaya eşlik ederken, şehitler ve korona virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlar için de eller semaya açıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Program sonrası konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Kandıra Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarımızın yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için de çalışmalarımız devam ediyor. Biliyoruz ki 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ve gençlerimiz için sokağa çıkma yasağı var, bizlerde Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz olarak sosyal programlar aracılığıyla hemşehrilerimizle buluşalım istedik. Şehitler Haftası'nda ilçe şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz adına ellerimizi semaya kaldırdık. Salgın bitene kadar hemşehrilerimiz ile birlikte sosyal medyada beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbim en kısa sürede korona virüs salgınından ülkemizi ve dünyamızı kurtarsın inşallah” dedi.

Bugün 23:09 TSİ - Gündem

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