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"72 ülkeden 105 sefer planlandı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yurt dışındaki Türk'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ayrıca Çavuşoğlu, Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye çıktığını açıkladı.

Bugün 23:25 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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