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İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz

İzmit Belediyesi, Büyükşehir'in yalanladığı 'bayrak' iddialarına ilişkin açıklama yayınladı. 
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İzmit Belediyesi'nin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İzmit Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde İzmit’imizi al beyazlı ve Atatürk’lü bayraklarla donattık. Bunu yaparken de, kendi ilçe sınırlarımız içerisinde yer alan başta Yürüyüş Yolu ve ana caddelerde, milletimizin yüce nişanesi olan Türk Bayrağımızı ve bu ülkeyi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını asarken kimseden icazet alacak değiliz."

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ ENGEL OLDU

"Bugün yaşanan olayda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kendi bünyesinde çalışan personeli Belediyemize ait bayraklama yapan personelimize izin vermemiştir. Söz konusu videoda her şey oldukça açıktır. Kendi başlarına hareket edemeyeceklerinin de herkesin bildiği Büyükşehir Belediyesi personeli sanki İzmit Belediyesine kin güderek ve hiç bir yasal dayanakları olmadan bayraklama yapan personelimize engel olmuştur. Çalışan arkadaşlarımız da herhangi bir sorun olmaması için bayrakları indirmek zorunda kalmıştır."

"O PERSONEL YETKİYİ KİMDEN ALMAKTADIR?"

"Türk Bayrağını astırmayan, asılanları indirmeye kalkan bir personel bu gücü ve yetkiyi kimden almaktadır? Unutmayın, biz de herhangi bir dernek ya da vakıf değil, İzmit Belediyesi’yiz. Yani hangi personelin neye karışması yetkisi olduğunu çok iyi bilmekteyiz. "

"FOTOĞRAFLAR GEÇEN SENEYE AİT"

"Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin meydana gelen talihsiz olayla ilgili yaptığı açıklamada bahsettiği alanlar, bahse konu olan videodaki alanlar değildir. Bununla da kalmayıp açıklamada kullanılan fotoğraflar geçen sene çekilmiş fotoğraflardır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin paylaştığı fotoğraflar dikkatli incelendiğinde yürüyüş yolunun kalabalık olması ve kimsenin maske takmaması fotoğrafların bu güne ait olmadığını da kanıtlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı apaçık ortadadır. Video görüntülerinde apaçık yaşanan hadiseleri eski fotoğraflarla savunmaya çalışmak ciddiyetle bağdaşmamaktadır."

BU TÜR OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

"Ayrıca bu olay tekil olmayıp, aynı alan ve bununla birlikte farklı alanlarda sürekli engellemeler ve belediyemize ait bayraklarımızın kesilmesi gibi vakalar da daha önce yaşanmıştır. Birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde böylesi engellemelerin kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu konuda bütün kurumları sağduyuya davet ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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