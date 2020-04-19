İzmitli minik futbolcular evleri gökkuşağına boyadı

65 yaş üstü ve 20 yaş altına yasak gelmesi nedeniyle evler doldu. Gençler ve minikler de evlerinde değişik aktivitelerle dikkat çekiyor. İzmit Belediyespor genç ve minik futbolcuları da evlerine kapanmak zorunda kaldıkları bu günlerde gökyüzüne ve gökkuşağına olan özlemlerini resmederek farklılık yarattı. Başkan Yusuf Erenkaya sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak “Futbolcularımız hayal ettikleri gökkuşağını çizerek ‘Hayat Eve Sığar, Evde Kal Türkiye” dedi.